Még az idén világra jöhet Kasza Tibi kislánya

fotó: BorsOnline

Miután Kasza Tibor felesége, Andi – vagy ahogy mindenki ismeri, Manker – egy műtétnek köszönhetően kigyógyult betegségéből, amely akadályozta a teherbe esést, tavaly szeptemberi esküvőjük után belevágtak a családbővítésbe. - írja a BorsOnline Szerelmük gyümölcse pedig nagy valószínűséggel még idén megérkezik. A Bors által megkérdezett jövőbe látók már azt is tudják, hogy Manker egy csodaszép, vicces és muzikális kislányt hord a szíve alatt.

Az inga és a kártya szerint én kislányt látok, aki még idén megszületik, és mindenképp örökli édesapja humorát, de édesanyjából is sok minden lesz benne. Az egyik ilyen szembetűnő vonás külső tulajdonság lesz, ugyanis feltűnően szép teremtést látok, aki kedvessége mellett rendkívül erős akaratú lesz.

– mondta lapunknak Gazsi Gizella jósnő, akinek próféciája abszolút helytálló, hiszen a kismamák a terhességük 12. hetéig babonából nem verik nagydobra a gólyahírt. Azaz Man­ker valószínűleg már a ne­gyedik hónapban járhat.Müller Rózsa jósnő a szülés körülményeit is látta maga előtt.

Egy picit előbb születik meg a baba, mint ahogy várják, és valószínűleg császármetszéssel jön világra, de a lényeg, hogy egészséges, szép babának ad életet az édesanya. Nagyon értelmes gyermek lesz, aki híres apukájának nem csak a humorát, de a muzikalitását is örökli majd.

fotó: BorsOnline

– mondta a szakértő.A Bors egy számmisztikust – Az ÉLET-képlet facebookos oldalról is ismert Zöldi Andrea numerológus tanárt is megkérdezte, mit jeleznek a csillagok az érkező Kasza babáról.

Bár az asztrológia és a numerológia nem jóslás, lehet látni olyan állásokat, amelyekből nagy vonalakban meg lehet határozni bizonyos információkat egy születendő lélekről. Ha abból indulunk ki, hogy december elején érkezik a gólya, akkor Kasza Tiboréknak Nyilas babájuk születik, aki cserfes, csacsogó gyerek lesz, és esetleg még szívesen szerepel is. Ezt a mintát apukája személyisége is erősíti. Önálló lehet már kicsinek is. Az a típus aki „egyedül akarom csinálni, én bekötöm a cipőm, én egyedül öltözöm fel, nem kell segíteni... Én akarom!"

fotó: BorsOnline

Amire majd nagyon oda kell figyelni, hogy érzelmi feladattal jön erre a világra. Ha később bármikor is az érzelmek, család kontra munka, anyagiak között kell döntenie, neki az előbbi mellett kell stabilan állnia.Az ilyen állású gyerekek szüleinek szoktam javasolni: már kicsi korban figyeljenek oda a gyermek nevelgetése, terelgetése közben, hogy az érzelmi terület ne legyen elhanyagolva, azaz, már kicsi korától kezdve nevezze a szülő nevén az érzelmeket: „látom, most szomorú/ feszült­/dü­hös/csaló­dott/ boldog/büszke vagy". Ha a kis Kasza baba gyermekként megtanulja az érzéseit azonosítani, nevén nevezni, ki­sebb eséllyel lesznek később elfojtásai és eb­ből adódó párkapcsolati problémái – mondta Zöldi Andrea.Kasza Tibi korábban a Bors Extrának mesélt arról, milyen érzésekkel vág bele az apaságba.

Tudom, legalábbis remélem, hogy jó apuka leszek. Alapvetően gondoskodó vagyok, felelősséggel élek. De egy dologra nagyon oda kell majd figyelnem! Nehezebb gyerekkorom volt az átlagnál, ettől lettem küzdő típus, viszont félek, hogy elrontom a gyerekemet. Hajlamos lennék, a rossz gyerekkoromat a gyerekemmel kompenzálni, és olyasmit is megvenni, megadni neki, amit talán nem kellene.