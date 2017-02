Még csak most jön a farsang java: legyen esőfelhő, tükörtojás, popcorn vagy teafilter!

Bár vízkereszt óta tart a naptár szerint a farsangi időszak, a java még csak ezután jön. Mutatunk néhány ötletes jelmezt, amely ugyan gyerekeknek lett kitalálva, de ki tiltja, hogy egy napra mi is újra gyerekek legyünk?Talán a legegyszerűbb farsangi jelmez: elég egy farmer, egy kockás ing, egy vastag öv és egy kalap. Hát nem zseniális? A gyerekeknek egy hintalovat is ajánlunk, hogy minden tökéletes legyen! Feldobható bőrmellénnyel, kabáttal, egy pisztollyal és egy kendővel, de ez már csak hab a tortán.Egy sapkával és egy papír/műanyag baltával villámgyorsan favágók is lehetünk a kanadai hegyvidékből.

Megláttuk és imádjuk! Nem kell más hozzá, mint egy nagy fehér póló (felnőttek esetleg lepedőből is csinálhatják), a közepére egy sárga kört ragasztunk, és a remek összhatás kedvéért fogjunk a kezünkbe egy műanyag lapátot is. Na nem a homokozóit, hanem konyhait!

Zseniális. Kell egy kalap, ragasszunk rá vattagolyókat, majd filc esőcseppeket eresszünk le a szélein, vegyünk egyszínű ruhát és gumicsizmát.

Fotó: Pinterest

Nem kell más, mint egy egyszínű, nagyméretű póló, alkoholos filccel megcsináljuk a mintát, a gyümölcs zöld részéhez egy hajráf és egy kis zöld kartonpapír kell. És már meg is vagyunk!

Kell egy fehér szoknya, vagy egy kosár, amibe belemászunk, leragasztjuk fehér és piros szalaggal, egy pólóra egyszerűen felragasztjuk az összegyűrt papírgolyókat, kicsi színt adunk neki, és már kész is van.

Szavak nélkül...

Farsangi jelmezszépségverseny

