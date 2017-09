Még ma is ledobná a textilt Gór Nagy Mária

Idén már a hetvenet is betöltötte, mégis sokan irigykednek alakjára a jóval fiatalabbak közül is. De mi lehet Gór Nagy Mária titka? A színésznő derűsen csak annyit felet erre a Hot magazinnak: "A szeretet és a jó szex a titkom, ettől vagyok ma is fiatalos." - írja a Bors Hozzátette: nem frusztrálja az életkora, mivel remekül érzi magát a bőrében. Olyannyira, hogy egyetlen rendező kedvéért még ma is meztelenkedne a kamerák előtt.

19 éves koromban én voltam az első, aki pucéran állt a kamerák elé. Akkoriban már megvolt a rövid, szöszi, tüsi hajam, amit sosem fésültem meg, csak az ujjaimmal kócoltam össze. Olyan voltam, mint Csőrike a rajzfilmben. (...) Ma is le merném dobni a textilt, ha a híres szerb filmrendező, Kusturica kérne fel.