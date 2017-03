Még várnia kell Lagzi Lajcsi lányának a modellkarierre

A csinos nővé felcseperedő Galambos Boglárka mindig is édesapja, Lagzi Lajcsi kicsi lánya marad - még a felnőttkor küszöbén is - így ha ő valamire nemet mond, vagy legalábbis nem támogatja, akkor Bogi abba nem vág bele - írja a Bors.Így van ez a modellkedéssel is:

Apu egyáltalán nem örült annak, hogy modellként dolgoznék. Ismerem őt, ha azt mondja, hogy "Tégy, amit akarsz, nekem mindegy", akkor biztosan nem akarja a dolgot és nem is támogatja

- idézte a Storynak mondottakat a lap. A fiatal lány azonban reménykedik, hátha - Lajcsi jóváhagyása után - modellként keresheti a kenyerét: "Bizakodó vagyok, hogy egyszer majd megtaláljuk a közös hangot, és modellkedhetek." - írják.

A féltés egyébként kölcsönös - Bogi is tart attól, hogy Lajcsi szókimondásából egyszer még baj lesz: "Apa mindenkinek megmondja a véleményét. Féltem is, hogy ebből megint baja lesz."Lajcsi egyébként korábban a Borsnak így nyilatkozott lányáról: Csak aktfotókat ne vállaljon!

Biztos, hogy leesne az ál­lam, mert érzésem szerint ő nem ilyen típus. Csak azt remélhetem, hogy annak a nevelésnek kö­szönhetően, amit tőlünk kapott, nem kell majd et­től tartanunk. Bár tény, gyakran nálam is elszakadt a gátlásosság cérnája. Ám az apai ösztön azt mondatja velem: senki ne csorgassa a nyálát a kislányomra!

- mondta akkor.