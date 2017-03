Megalázták a Jóbarátok sztárját a forgatáson

Az 53 éves Lisa Kudrow, a Jóbarátok kicsit fura, de mindig kedves Phoebe-je a Watch What Happens Live talkshow vendége volt.A mindig kissé provokatív műsorvezető Andy Cohen pedig a forgatás kulisszatitkairól, a háttérben történt botrányokról faggatta a színésznőt - írta meg a The Sun Erre fel mesélte el a sok éve történt esetet, amikor egy vendégszereplő alázta meg:

Én a hét nagy részében smink és belőtt haj nélkül próbáltam, csak az esti felvételre csináltak meg bennünket. Ekkor mondta az egyik híres vendégszereplő: "Oh, wow - most már dugnivaló vagy"

Ma már nevetve mesélte el Lisa, de akkor azért elpanaszolt a Matt LeBlanc-nak.Azt nem akarta elárulni, ki volt ez a színész, de külön kihangsúlyozta, hogy nem Charlie Sheen.