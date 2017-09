Megcsinálták amivel eddig mindenki csak viccelődöt

Mondhatnánk, hogy a kínai testvérpár a nagy semmit árulja, azonban ismerve országuk légszennyezettségét, még akár az is kiderülhet, hogy valóban van igény a zacskózott levegőre - írja a Bors A Hsziningben élő nővérek Tibeti-fennsíkon gyűjtött levegőjéből már most eladtak 100 adaggal - darabját 15 jüanért (azaz 600 forintért) - ami azt jelenti, hogy meg még nem gazdagodtak belőle.

Weboldalukon egyébként még válogathat is a kedves megrendelő, hogy hegyilevegőt szeretne-e, vagy épp olyat, amit egy völgyben, vagy épp egy patak mentén gyűjtöttek be. Noha a testvérek azt állítják, mindezzel a környezetszennyezés mértékére szeretnék felhívni a figyelmet, egyes kritizálók megjegyzik: a műanyag tasakok használata minden, csak nem környezettudatos - számolt be a a Shanghaiistre hivatkozva a lap.