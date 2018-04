Megdöbbentette a Konyhafőnök zsűrijét a játékos döntése!

A harmadik elődöntő hét versenyzői - az asztalos Imre, akinek Bence fia a Konyhafőnök Junior 2. évadának finalistája volt, a légügyi igazgatóságon dolgozó Andrea, a szlovákiából érkező fiatal szakács Dodi, a kibervédelemmel foglalkozó Péter, a jogász végzettségű Zsófi és a gimnazista Dávid, aki Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf konyháján is dolgozott, hogy fejlessze gasztronómiai tudását - a Konyhafőnök címért és a 10 millió forintért érkeztek a versenybe.Az első feladatban a Séf és Gáspár Bea kedvenc alapanyagait tartalmazó dobozok közül kellett látatlanban választaniuk a versenyzőknek, és az ott talált összetevőkből egy főételt készíteni a zsűrinek.A legjobb tányért Péter vitte a zsűri elé, így megkapta az előnyt, miszerint választhatott, végrehajtja a második feladatot, amiben a Séf ételét kell lemásolniuk a versenyzőknek, vagy inkább felmegy a galériára, és biztosítja helyét a másnapi fordulóban. Péter úgy döntött, hogy inkább a biztonságot választja, és nem vesz részt a megmérettetésen.Döntésével megdöbbentette a zsűrit, mert eddig mindenki a főzést választotta, hogy speciális tudást és fogásokat lessen el a Séftől, és ezeket gyakorolhassa. Péter elhatározását elfogadta a zsűri, de úgy gondolta, hogy ezzel csak magának kreált hátrányt, hiszen megfosztotta magát egy fantasztikus tanulási lehetőségtől.A Séf ételének a fő alapanyaga a homár volt, de a reprodukáláshoz a játékosok nem kaptak referencia tányért, a saját megfigyelőképességükre kellett hagyatkozniuk. A Séf igyekezett segíteni is a versenyzőknek, amiért Fördős Zé kissé megfedte, hogy meglehetősen vajszívű a versenynapon.Gyónás, elnassolt alapanyagok és harcias hősök a kóstoláson! – http://rtl.hu/rtlklub/akonyhafonok/gyonas-elnassolt-alapanyagok-es-harcias-hosok-a-kostolasonAnnak ellenére, hogy a Séf étele most sem az egyszerűsége miatt volt kiemelkedő, nem egy játékos teljesítette jól a feladatot. A második fordulóban Andrea bizonyult a legjobbnak, így ő mehetett fel Péter mellé a galériára, aki onnan követte a megmérettetést. Hozzájuk csatlakozott Dávid, Imre és Zsófi, míg Dodinak el kellett búcsúznia a Konyhafőnök versenyétől.Fördős Zé jelezte a játékosoknak, hogy ez még csak a bemelegítés volt, így kedd este 19:05-től újabb konyhakés(z)re menő küzdelem várja a Konyhafőnök címért küzdőket!