Megdöbbentő vallomással állt elő a Reszkessetek betörők sztárja

– Fizikailag és mentálisan is bántalmazott a féltékeny apám. Megmutathatom a sebhelyeimet – vallott most színt Culkin Marc Maronnak adott interjújában. – Többször is megfenyegetett, hogy ha nem teljesítek jól a forgatáson, megver. Minden, amit el akart érni az életében, azt teljesítettem, mielőtt betöltöttem volna a tízet – fakadt ki a 37 éves sztár, aki épp tíz éves kora előtt szerzett hírnevet Kevinként.– A legjobb dolog, ami történhetett, hogy a szüleim 1994-ben elváltak, s ezután kiszállhattam a filmiparból. Azt mondtam: oké srácok, keressétek meg magatok a pénzt, több nem jön tőlem – idézte fel Macaulay, aki kérvényezte, hogy szülei ne legyenek többé hivatalos gondviselői, így ne is juthassanak a vagyonához.Macaulay annyira besokallt, hogy az 1994-es Richie Rich című film után egészen 2003-ig, a Party szörnyek című drámáig nem is vállalt szerepet.