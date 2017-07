Megdőlt a rekord: már nem a Gangnam Style a legnézettebb videó a Youtube-on

A lista harmadik helyén Justin Bieber Sorry című 2015-ös dala áll 2,636 milliárd megtekintéssel, negyedik Bruno Mars és Mark Ronson Uptown Funk című dala 2,551 milliárd megtekintéssel (ez a dal 2014-es).



Ötödik helyen a 2017-es év legnagyobb slágere, Luis Fonsi és Daddy Yankee Despacitója áll 2,485 milliárdos megtekintéssel. A dal biztosan lép még előbbre a listán, tippünk szerint két héten belül már dobogós lesz.

Cikkünk 2017. július 11-én 13 óra 39 perckor készült. PSY Gangnam Style című dala 2 894 563 283 lejátszással ekkor már csak a második legnézettebb videó a Youtube-on. A dél-koreai előadó dala 2012 novembere óta állt a nézettségi lista élén, de csak néhány órával ezelőttig.2 895 815 995 megtekintése van már Wiz Khalifa See You Again című dalának, ez az új rekord most már. A dal 2015-ös, a sikeréhez nagyban hozzájárulhatott az is, hogy a Halálos iramban 7 című filmben is elhangzott.