Megérkezett a Mango Blitz első albuma!

Márciusban jelent meg a zenekar első önálló lemeze, a Völgyből Hegy. A zenekar 2015-ben alakult Jónás Barnabással az élén. A Mango Blitz különleges, hiszen könnyed játékosság, fülbemászó dallamosság, na és persze egy kis táncolható elektronika jellemzi zenei világunkat.Sikereiket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ‘Játssz’ című daluk sokáig vezette a Petőfi top 30-as listáját, valamint Lofti Begi is készített belőle remixet. Dalaik a budapesti és vidéki rádiókban is sokszor szerepelnek, valamint szerepeltek már a Peftőfi Akusztik műsorában.Saját dalaik mellett live session videókat is publikálnak,ahol olyan számokat dolgoznak fel mint például a Rag n‘ Bone Man Human-jét.Az album mellett, amin már lassan egy éve dolgoznak, új videóval is jelentkeznek tavasszal. A lemez digitálisan lesz elérhető márciustól.