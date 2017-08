Megérkezett a mozikba az új magyar családi animációs film!

Augusztus 17-től lesz látható országszerte a mozikban az Egy kupac kufli című új, magyar családi animációs film.A hét kufli az Elhagyatott Rét közepén él, messze a világ zajától, egy kuflikupac lakályos üregeiben. Zödön a legzöldebb. Pofánka a legpirosabb. Titusz a legsárgább. Hilda a leglilább. Valér a legkékebb. Bélabá a legbarnább. Fityirc meg a legszürkébb, mert... mert annak is lennie kell valakinek! A kuflik között van bátor és félénk, békés és hirtelen természetű, sokbeszédű és hallgatag, okos és... szóval, mindegyikük más és más. Akárcsak a gyerekek (na meg persze a felnőttek).A film Dániel András író és grafikus - a Pagony kiadásában megjelent - sikeres könyvsorozata alapján készült a KEDD Animációs Stúdióban, Pálfi Szabolcs, Jurik Kristóf és M. Tóth Géza rendezésében. A film egyik különlegessége, hogy Scherer Péter nem csak a történetek mesélője, hanem ő felel az összes szereplő szinkronjáért is. A remek zenét, a zörejeket, effekteket, mindenféle cirpegéseket, apróbb és nagyobb zörrenéseket, nyikorgásokat és reccsenéseket Alpár Balázs jegyzi.A hol humorosan különös, hol pedig különösen humoros történetek a kisebbeknek, a nagyobbaknak, sőt a legnagyobbaknak is jó szórakozást ígérnek!