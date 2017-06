Megérkezett Katy Perry ötödik nagylemeze, a Witness!

A platinalemezes énekesnő ötödik lemeze máris az 5. helyet foglalja el a magyar iTunes toplistán, az első kislemezdal, a Chained To The Rhythm pedig hetekig vezette a hazai rádiós toplistát.Katyt az album megírásában a saját életében és akörülötte lévő világban történő változások inspirálták. Mind a 15 számot ő maga írta, olyan előadókközreműködésével, mint Skip Marley (Chained To The Rhythm), Nicki Minaj (Swish Swish) és a Migos (Bon Appétit). A utóbbihoz készült videó meghaladta a 100 millió megtekintést, mindössze 18 nap alatt, ezzel új rekordot felállítva.Katy pár napja jelentette be európai turnéját, amiből Magyarország ugyan kimarad, ám a rajongóknak nem kell messzire menniük, hiszen Ausztriában láthatják kedvencüket.iTunes:Google Play:Spotify:Deezer: