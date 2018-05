Megfejtették Michael Jackson egy látványos táncmozdulatának titkát

Az 1987-ben forgatott klipben a sztár bokából 45 fokos szögben hajlik előre, miközben teste teljesen egyenesen feszül. Ezt az ikonikus mozdulatot nagyon sokan próbálták meg utánozni. A BBC News szerint indiai gerincspecialisták egy tudományos folyóiratban most magyarázattal szolgáltak a lehetetlennek tűnő táncelemre.A mozdulathoz egy különlegesen kiképzett cipő és Jackson elképesztő fizikai felkészültsége kellett.Az orvosok ugyanakkor óva intettek Jackson utánzásától, mivel az sérüléshez vezethet.Mandzsul Tripathi a csandigarhi Orvosi Oktatási és Kutatási Posztgraduális Intézetben dolgozó kollégáival elemezte a korán elhunyt sztár híres mozdulatát. Mint a Journal of Neurosurgery: Spine folyóiratban publikált cikkükben írták, a legképzettebb táncosok rendkívül erős izomzattal 25-30 fokos szögig képesek előredőlni egy ilyen mozdulatban, Michael Jackson azonban a gravitációt kijátszva 45 százalékos dőlésszöget ért el, ami a szemlélő számára képtelenségnek tűnik.A próbálkozók azt tapasztalják, hogy a mozdulat nem a hátizmokat, hanem a bokáknál az Achilles-ínat teszi igazán próbára. Ez korlátozza az előredőlés szögét, még az olyan kiváló atlétikai képességű táncosoknál is, mint amilyen Michael Jackson volt. A sztár a dőlésszög növeléséhez különleges cipőt használt - magyarázta Tripathi professzor.Az énekes cipőinek sarkába v-alakú éket vágtak, azok beleillettek egy sarokrögzítőbe vagy -pántba, amelyet a talajhoz rögzítettek és ez a cipőt megtartó trükk segített neki abban, hogy erősebben dőlhessen előre.A különleges cipő kifejlesztése előtt az énekes úgy érte el az illúziót, hogy testét kötelek és a dereka körüli heveder tartotta meg. De a szakemberek szerint még a preparált cipő mellett is nagyon erős gerinc- és alsó lábizomzatra volt szükség a gyakorlat végrehajtásához.Jackson és két hollywoodi kollégája állítólag az amerikai űrhajósok csizmájáról vették az ötletet, amelyek talpát egy sínhez lehetett rögzíteni, amikor súlytalanságban dolgoztak.