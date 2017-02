Megfejthették a piramisok építésének rejtélyét?

Több száz elmélet született már arról, hogyan is épültek a piramisok – egyesek szerint faszánokon mozgatták az óriási köveket, de áltudományos források a földönkívüli erőket sem zárják ki a lehetőségek közül. Vajon hogyan szállíthatott az ókori nép naponta több mint 800 tonna kőtömböt a monumentális építményekhez? Február 25-én, a DoQ műsorán egy vadonatúj teóriával ismerkedhetünk meg, amelyben a kutatók a szélenergiát tekintik a megoldás kulcsának.



A gízai nagy piramis becsült tömege 5,9 millió tonna, melyhez a források szerint egy több mint két kilométerre fekvő kőbányából kellett az egyiptomi rabszolgáknak a helyszínre szállítaniuk az alapanyagot. Szélsőséges vélemények szerint kizárt, hogy emberi kéz alkotta volna a nagyszabású, tökéletes alakú ókori építményeket, így sokan egy korábban kihalt, szuperfejlett civilizáció létezését, esetleg földönkívüli erők beavatkozását feltételezik...



A világ egyik csodájaként is számon tartott piramisok építésének egyik legnépszerűbb teóriája a faszánokon szállított kövek elmélete. Eszerint felvizezték a szánok előtt a homokot, hogy a hatalmas kőtömbök súlya alatt ne süllyedjen be a talaj. Más feltételezések szerint farudakat erősítettek a több tonnás elemekre, ezzel tizenkétszögeket alkotva könnyen görgethetővé váltak.



Jean-Pierre Houdin francia építésznek más elképzelése volt a monstrumok születéséről. Szerinte a többszázezres munkaerő helyett mindössze 4000 munkás dolgozhatott – precíz mérnöki irányítás alatt. Az építkezés első fázisában hagyományos rámpát használtak, majd, amikor a piramis teljes tömegének háromnegyedét már beépítették, a rámpa köveinek felhasználásával egy belső spirális alagúton, fasíneken 8-10 ember csúsztatta fel egyesével a nehéz köveket.



A DoQ Repülő piramisok, szárnyaló kőtömbök című műsorában Dr. Maureen Clemmons egy teljesen új elmélettel áll elő: szerinte mivel az egyiptomiak hajós nemzetként amúgy is jól ismerték a szélenergia adta lehetőségeket, vitorlákat alkalmaztak az óriási kőtömbök felemeléséhez és az obeliszkek felállításához. A kutatócsapat kamerák előtt teszi próbára, hogy az ókori építészek valóban felhasználhatták-e a természet erejét a gúlák felépítéséhez.



