Meghódította az országot A Piramis - jön a második évad!

A Piramis a legnézettebb napi szórakoztató műsor!* A gameshow amellett, hogy rendkívüli izgalmakat tartogat adásról-adásra, meg is változtathatja a játékosok életét. Ha a tudás mellett a szerencse is melléjükáll, akár több száz millió forinttal a zsebükben válthatják valóra álmaikat a győztesek. A hatalmas nyeremények mellett persze óriási veszteségek is előfordulhatnak. Így volt ez annál az anya-lánya párosnál, akik 88 millió forintot is elvihettek volna, ha A Piramisban ülő egyetemista lány nem fogadja el a közel 10 millió forintos ajánlatot.



Stohl András személye a műsor sikerének egyik kulcsa. Rendkívül empatikus, harmadik játékosként szurkolja végig az adásokat. Együtt örül a nagy nyereményeknek, és együttérző a bukások esetén is.



A nagy sikerre való tekintettel már februárban, leállás nélkül folytatódik A Piramis második évada.



- A nézettségi eredményeket és a nézői visszajelzéseket látva egyértelmű volt, hogy folytatjuk A Piramist. A január elején közzétett felhívásunkra minden képzeletet felülmúló számú jelentkezés érkezett. A TV2 történetében még nem volt példa arra, hogy ennyien akarjanak bekerülni egy vetélkedőbe. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel szünet nélkül, azaz már február 12-től képernyőre tűzzük a játék második évadát, ami ismét rendkívüli izgalmakat tartogat! – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.