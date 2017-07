Megijesztette rajongóit a tévés sztárséf fogyása

Akik telt alakjáért kedvelték, azok most csalódottak - írja a borsonline.hu . Nigella már tavaly megszabadult néhány kiló súlyfeleslegtől, de a legfrissebb Instagram-fotói szerint az utóbbi hetekben brutálisan lefogyott.

Az 57 évesen is vonzó sztárséf a BBC-nek forgatja a Nigella konyhája című műsorának új epizódjait. A főzőshow kulisszáiba beavató fotósorozat képein természetesen ő is felbukkan, és a rajongótáborát szinte egy emberként sokkolta, hogy teltkarcsú kedvencük hirtelen ilyen látványosan lefogyott. Sokan amiatt aggódnak, hogy nem egy titokzatos be­tegség áll-e a drasztikus súlyvesztés hátterében. A kulináris élvezetek királynő­je azonban a Good Housekeeping­nek adott interjúban cáfolta a felröppent pletykákat.– Sosem diétáztam azért, hogy megpróbáljak lefogyni. Egyébként a testemen nem is érzem annyira, hogy kevesebb a súlyom, de valóban jobb formában vagyok. Ahogy korábban, most is azt eszem, amit csak megkívánok, de mostanában odafigyelek a testmozgásra. A jógázásnak köszönhetően sokkal jobban érzem magam a saját bőrömben, és szeretnék sokáig élni – foglalta össze fogyásának titkát a britek kedvenc szakácsnője.