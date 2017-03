Megint egy új funkció kerül a Messengerbe, de ez most nem lesz bosszantó

Az új funkcióval hamarosan megoszthatjuk ismerőseinkkel azt, hogy éppen hol tartózkodunk. Ez persze nem tűnik akkora újdonságnak, erre eddig is volt lehetőség.Az újítás most az, hogy maximum egy órán át élőben tudjuk közvetíteni merre járunk. A bennünket jelölő kék potty ezentúl mozgásban tudja majd mutatni a helyzetünket.Ennek köszönhetően a jövőben például úgy navigálhatjuk majd egy eltévedt ismerősünket, hogy látni fogjuk, a jó irányba halad-e.A megosztás egy külön gombot kap majd a Messengeren belül, hogy minél könnyebben lehessen használni - írta meg a hvg.A fejlesztés az ígéretek szerint rövidesen az androidos és az iPhone-os alkalmazásban is elérhető lesz.