Megint feljelentették Oszter Sándort

A színész már jó ideje tárgyalásokra jár, mert hatalommal való visszaéléssel gyanúsítják, egy ideig a lánya megtiltotta, hogy unokájával találkozhasson, és a magántavával kapcsolatban folyamatosan feljelentették a diósjenői lakosok. Most újabb rendőrségi ügye lehet, ugyanis meggyűlt a baja egyik kedvenc hobbijával, a vadgazdálkodással is - írja a borsonline.hu – Elmentem vadászni, és ahogy az lenni szokott, szakszerűen lejelentettem az elejtett vadat. Pontosan szerepelt a zsinegen, hogy mikor lőttem az állatot, ahogy az is, hogy azonnal kizsigereltettem– kezdte a Rózsa Sándort megformáló színész.

– Az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy valaki egy vaddisznó belső szerveit is az elejtett vadam mellé tette. Úgy akarták beállítani, mintha orvvadász lennék, aki csak egy állatot jelentett be, egy másikat pedig illegálisan lőtt ki– mondta Oszter Sándor a