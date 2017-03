Megjelent a Soulwave legújabb dala és videóklipje

A körmendi zenekar Szélcsend című számával hívta fel igazán magára a magyar közönség figyelmét 2015-ben, majd a Mindent elhittem hozta meg számukra az igazi áttörést, amellyel első helyen landoltak a VIVA TV toplistáján. A Kalandor című gigaslágerükről nem is beszélve, mely 3 hónap alatt elérte az 1 milliós nézettséget Youtube-on, a tavalyi év egyik legjátszottabb magyar dala lett, valamint közönségkedvencként jutott be A Dal 2017 döntőjébe.A most debütáló Szaladokkal a zenekar a repertoárjuknak egy kicsit pörgősebb oldalát szerette volna bemutatni, amelyet a hozzá készült videóklip is érzékeltet.- A Szaladok az életben tapasztalt állandó körforgásokról szól, illetve arról, ahogyan az útkeresés és a célba érés szakaszai ismétlődnek az életünkben. Ezt próbáljuk megjeleníteni a videoklipben is, amihez egy sejtelmes és elgondolkodtató mozgókép készült - mesélte Máté, a zenekar frontembere.