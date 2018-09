Megjelent Alvaro Soler legújabb albuma, a Mar De Colores!

Alvaro Soler 2015-ben robbant be a köztudatba Eterno Agosto című albumával, melynek legismertebb slágerei a 'Sofia' és az El Mismo Sol voltak. A Sofia hetekig a magyar slágerlisták élén szerepelt. Sőt: a Vigyázat! Gyerekkel vagyok! című tévéműsor bevonulózenéje volt (műsorvezető: Ördög Nóra), melynek karácsonyi adásában fel is lépett az énekes.



Soler azóta több európai zenei díjat is nyert, valamint jelölték MTV Europe Music Awards-ra is. Első albumának sikerei után felfigyelt rá több neves előadó; dolgozott együtt Jennifer Lopezzel és Phil Collins-szal is. Továbbá zsűrizett az olasz X-Faktorban, és közreműködött a nagy sikerű Gru 3 című Pixar film soundtrack-jén a Yo Contigo, Tú Conmigo című dallal, amelyet már a megjelenés első hetében több mint 1 milliószor streameltek le a Spotify-on.



Az új album előfutára, a La Cintura idén márciusban jelent meg és az idei nyár egyik legnagyobb slágere lett; hazánkban is hosszú ideje szerepel a MAHASZ slágerlistáin. A La Cintura a táncról szól – Soler azt nyilatkozta, nagyon élvezi, hogy a világ minden pontjáról kap videókat, amin a rajongói a klip koreográfiáját mutatják be.



Az énekes továbbra is hozza a tőle megszokott vidám popzenét, de az albumon helyet kaptak folk, hip-hop, illetve világzenei elemek is. Az új lemez egyik központi témája az elvágyódás: Soler gyermekkorában sokat költözött a családjával, így a világ több pontján otthon érzi magát, többek között Tokióban és Berlinben is, de a szíve mindig hazahúzza, Barcelonába.



A korongra érzelmesebb dalok is kerültek, például a Te Quiero Lento. Soler erről azt mondta: fontosnak tartja, hogy az emberek elfogadják, senki sem tökéletes. Nem szereti, amikor az emberek csak a vidám pillanatai, vagy a gondosan megtervezett Instagram-képei alapján ítélnek meg másokat; arra szeretné bíztatni rajongóit, hogy élvezzék az életet, de ne féljenek gyengeséget, vagy szomorúságot mutatni.



A 27 éves énekes édesanyja spanyol, édesapja pedig német. Gyerekkorának nagy részét Barcelonában töltötte, de 10 éves korában a családja Tokióba költözött, ahol Soler egy német nyelvű iskolában tanult. A család 2009-ben költözött vissza Barcelonába, de a Japánban töltött idő nagy hatással volt rá: állítása szerint itt tanulta meg, hogy a sikerhez kemény munkán át vezet az út.