Megjelent Calum Scott első albuma!

– Remélem, hogy az Only Human dalai sok mindenkinek bátorságot adnak majd ahhoz, hogy felvállalják és elfogadják saját magukat és érzéseiket: ezáltal pedig egy kicsit kevesebb félelem és több szeretet lesz a világon – mondja Scott.Az érzelmes dalok fő témája a viszonzatlan szerelem – az Only Human első, nagy sikerű kislemeze, a You Are The Reason (amelyből már duett-verzió is készült a háromszoros Grammy-díjas Leona Lewisszal) is gyönyörű ballada.Az albumra felkerült Robyn Dancing On My Own című dalának feldolgozása is, melynek amellett, hogy az egész világ megismerte a nevét, Scott az első Brit Award-jelölését is köszönhette 2016-ban.