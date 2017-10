Megjelent Demi Lovato legújabb lemeze

Szeptember 29-én jelent meg a többszörös platinalemezes amerikai énekesnő, Demi Lovato régóta várt új lemeze, a Tell Me You Love Me.

Az albumról már sokan ismerhetik a Sorry Not Sorry-t, ami az egyik leggyorsabban befutott szám az énekesnő karrierje során. A 250 millió streamnél járó dal a kritikusok elismerését is kivívta, Demit az év egyik legfékezhetetlenebb hangjaként emlegetik.



A Billboard így méltatta az énekesnő hangját: „Különlegesen erőteljes és törékeny, tökéletesen eltalált és lebilincselő – emlékezteti a közönséget arra, hogy miért tart a popszakmában ott, ahol."



Az énekesnő nemrég bejelentette a róla készült dokumentumfilm megjelenését is, ami Demi Lovato: Simply Complicated (Egyszerűen bonyolult) néven kerül majd az üzletekbe. Az egész estés film olyan történeteket mesél el, amelyek segítenek a rajongóknak megérteni, hogy min ment keresztül Demi az évek során, és hogy vált Disney sztárból a világ egyik legelismertebb eladójává.