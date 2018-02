Megjelent Felix Jaehn debütáló albuma, az ˝I˝

Jaehn 2015-ben robbant be a köztudatba a Cheerleader-rel és a Jasmine Thompsonnal közös, Ain’t Nobody című számával. Ekkor azonban még saját elmondása szerint nem volt zeneileg elég érett egy teljes album megírásához.A dupla CD-n összesen 25 szám található: mindegyiket egyedi hangzásvilág jellemzi, ugyanakkor bármelyik nagy eséllyel landolhat rádiós toplistán, vagy válhat klubkedvenccé.A lemezen szerepel az Ed Sheerannel közös Photograph, a Hot2Touch, a Like A Riddle (feat. Hearts & Colors, Adam Trigger), és a legfrissebb kislemez-dal, a Cool is, Gucci Mane közreműködésével.