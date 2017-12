Megkönnyíti a biciklisek és motorosok életét a Google Térkép új szolgáltatása

Kedden jelentette be a hírt Delhiben a Google, hogy a Google Térkép a jövőben a kétkerekű járművek navigációját is támogatni fogja. A cég elsőként Indiában indítja el új térképes szolgáltatását, amelyet a későbbiekben több országra is szeretne kiterjeszteni.



Nem véletlen, hogy első körben Indiára esett a választás, rengetegen közlekednek az országban robogóval, kisebb motorokkal. Az alternatív útvonalak az autókra nem vonatkoznak, hiszen sok esetben olyan utcákat von be az útvonalba, amelyek vagy túl keskenyek egy autónak vagy tilos autóval behajtani.