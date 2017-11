Meglepő titkok derültek ki az Oltári csajok színészeiről

Asztalosnak és masszőrnek tanult

Még csak néhány hete fut az Oltári csajok, ám a telenovella szerelmi ügyekbe keveredő hősei máris belopták magukat a tévénézők szívébe. Az RTLII legújabb hazai fejlesztésű és gyártású napi sorozatában az Erdész-lányok, valamint Márk, Kornél és János kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Kedvenc fő karaktereinket estéről estére egyre jobban megismerjük, csakhogy az őket alakító színészekről a sorozat legtöbb rajongója keveset tud. Ismerd meg te is kicsit jobban a fiatal tehetségeket, íme néhány érdekesség róluk!A Jánost megformáló Dér Zsolt igazi művészcsaládból származik: édesanyja Dér Denisa színésznő, apukája, Dér András pedig ismert filmrendező. Zsolt az édesanyja javaslatára asztalosnak tanult, méghozzá azért, mert a mama egyszer azt találta viccesen mondani: "Fiam, ha színész akarsz lenni, tudnod kell, mi az az egy méter!" Már a színészkedés mellett a masszőrködésbe is belekóstolt, az orvosi szakkifejezések azonban kifogtak rajta. Dolgozott riporterként, és járt az ELTE-re is, végül a Színház- és Filmművészeti Egyetemen kötött ki, ahol idén kapott diplomát.

A kamera túloldaláról a rivaldafénybe

A telenovellában a cserfes Pirost alakító Michl Juli eredetileg a kamera másik oldalán képzelte el a karrierjét: a Színház- és Filmművészeti Egyetemen televíziós műsorkészítő szakon tanult. Mikor a nagymamája beteg lett, úgy döntött, róla készíti az egyik vizsgafilmjét: az imádott nagyi életének utolsó pár hónapját és kettejük bensőséges kapcsolatát dolgozta fel. A filmet az egyetem nevezte a diák Oscar gálára (Student Academy Awards), ahol 1600 nemzetközi film közül bejutott a legjobb 10 rövid dokumentumfilm közé.

Akinek a vérében van a zene és a ritmus

A Herczeg Kornél karakterét remekül hozó Ember Márk a Színház és Filmművészeti Egyetemen végzett, a diploma után, az idei évtől a Vígszínház társulatának tagja lett. A színészet mellett egy másik nagy szenvedélyének, a zenélésnek is hódol; több zenekarban is játszik. A GRUND vígszínházi fiúzenekarban színésztársaival zenélnek együtt, míg a Slamasztika nevű bandájában gimnazista barátaival pengetik a húrokat. Márk énekel, gitározik, és a dalszerzésből is kiveszi a részét.

A legvonzóbb hazai férfiszínészek közt

Hat éve az egyik legolvasottabb hazai online portál a tizenöt legvonzóbb harminc év alatti magyar férfiszínésze közé sorolta az Oltári csajok Márkját, Jaskó Bálintot. A sármos színész az Új Színház színészképző stúdiójában tanulta ki a szakma alapjait. 2007-ben végezett ott, majd a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakára jelentkezett. Szabadidejében fiataloknak és felnőtteknek szóló érzékenyítő előadásokat készít a Mentőcsónak társulatával társadalmilag fontos témákban.

Valóra vált egy gyerekkori álom

A sorozat összetört szívű menyasszonya, Hajnal, vagyis Hartai Petra egészen korán, már kislányként színésznek készült. Saját bevallása szerint, a 11 éves kori önmaga most nagyon büszke lenne rá. Nem is csoda, hiszen a Kaposvári Egyetem színművész szakán, Kocsis Pál osztályában végzett. A Vidéki Színházak Fesztiválján kétszer is díjazták: 2016-ban megkaphatta a legígéretesebb pályakezdő színésznőnek járó díjat, idén szeptemberben pedig Csehov Ivanovja kapcsán a legjobb női alakítás díját is neki ítélte a zsűri, Szása szerepéért. Jelenleg a Jordán Tamás vezette szombathelyi Weöres Sándor Színház társulati tagja.