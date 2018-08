Meglepő vallomás Fluortól!

Ahogy ígérték, a srácok nem ültek a babérjaikon, hanem gőzerővel dolgoztak az őszi PowerSzimfonik mellett az új dalon is, ami nem más, mint az "Az utolsó hibám". A stúdiózás végeredménye végre megérkezett!Mint azt már megszokhattuk, az elnöki ügyek nem csak a bulizásról és a csajozásról szólnak, hiszen már eddig is több dalukban fejtegettek társadalmi kérdéseket és álltak oda olyan kényes témák mellé is, mint az, hogy mennyi gyermek veszik el évente az országban.A legújabb megjelenés az eddiginél jóval közelebb engedi a hallgatókat, mint amit a csapattól eddig megszokhattunk, Fluor részéről egyfajta vallomásként is értelmezhetünk sorokat.Grandiózus, nagyzenekari körítés, illetve érett mondanivaló egyvelege az "Az utolsó hibám", amely mindezek ellenére sem lett egy szomorú dal, jóval inkább amolyan ballada a kijárt úton elkövetett-bekövetkezett hibákról, ballépésekről. Talán soha nincs utolsó, csak emlékezetes hibák, amelyekből viszont tanulhatunk a jövőre nézve.A szimfonikus zenekar csak növeli a dal mélységét, bár már pusztán a szöveget tekintve is világosan érezhető: valódi érzések és élettapasztalat van mögötte, hiszen ezek nélkül elég nehéz vállalni a hibákat is és felnőttként az elmenekülés helyett szembenézni azokkal.A megjelenéshez - mint mindig - videó is érkezett, amit a dal stúdiófelvételén rögzítettek.Aki élőben is szeretné meghallgatni, min is dolgozott Fluor és Diaz a temérdek nyári koncert és fesztivál mellett, az megteheti akoncerten, szeptember 8-án a Budapest Parkban. Az "Az utolsó hibám" is itt fog elhangzani élőben első alkalommal nagyzenekari köntösben. Igazán különleges eseménynek és élménynek nézhetünk elébe nyár végén, amelynek felvezetője a wz a megjelenés.