Megmásztunk két tanúhegyet a Balaton-felvidéken - fotókon a csodás panoráma

Jön a Gulács



Következő írásunkban a Gulácsot járjuk körbe. Szó szerint: a cukorsüvegre emlékeztető tanúhegyen körbe vezet a túraút felfelé.

a tanúhegy földrajzi fogalom, felszínforma. A terület felszínének valamilyen módon lepusztult, eredeti magasságát és rétegződését kőzetanyagának keménysége révén megőrző, elkülönülő kiemelkedés.Az egykori tenger alatti vulkántevékenység hozta létre a Tapolcai-medence hegyeit a Balaton-felvidéken. A Badacsonyt, a Szent György-hegyet, a Csobáncot, Gulácsot, a Tóti-hegyet és Halápot. A feleségemmel eldöntöttük: megmásszuk mind a hat tanúhegyet. Elsőként a Csobáncnál és a Tóti-hegynél tettük próbára magunkat.A két tanúhegyen két külön napon túráztunk. Ha valaki a teljesítményre megy, akkor egyszerre is ki lehet "pipálni" a Csobáncot és a Tóti-hegyet. Aki nem siet, élvezni szeretne minden másodpercet, annak napi egy tanúhegyet ajánlunk.Kezdjük élménybeszámolónkat a Csobánccal. Ha viszonylag rövid időn belül szeretnénk megcsodálni a Balaton-felvidék panorámáját, akkor remek választás a várromokat őrző Csobánc. Mi Gyulakeszi központjából indultunk a csúcsra. A Csobánc része az Országos Kéktúrának, de a kék jelzés mellett a zöldet is figyelhetjük a csúcsig. A hegyig vezetőút nem igényel extra felkészültséget. Könnyed tempóban, bő másfél óra alatt értünk a csúcsra. Az út szinte végig emelkedik, de meredek szakaszoktól nem kell tartani.Útközben több padon szusszantunk és a környező tanúhegyeket néztük. Innen a legszebb oldalát a Szent György-hegy és a Gulács mutatja. Atanúhegy kedvelt ugróhelye a siklóernyőzőknek. Kirándulásunk idején ketten "játszottak a széllel" a magasban, nekünk pedig mosolyt csalt az arcunkra, ahogy köröztek felettünk. A Csobánc késő ősszel, esőzések után 1-2 nappal is meghódítható.Utóbb említett szempontra a Tóti-hegyen figyelni kell. A magaa Tóti-hegy kisebb, mint a Csobánc, mégis sokkal meredekebb emelkedőket tartogat a kirándulók számára. November közepén sok a falevél borítja az egyébként is nehezen száradó talajt, így a meredek részek csúszósak lehetnek főleg lefelé. Kisgyerekkel ezt a túrát inkább halasszuk meleg tavaszi napra.Ha valaki útra kel és feljut a Tóti-hegyre, páratlan kilátás lesz a jutalma. Gyakorlatilag 360 fokos panorámával várja a tanúhegy a legmagasabb pontján a kirándulókat. A túra körülbelüla káptalantóti útról, mi közel 1 óra alatt értünk fel, de most sem siettünk. Útközben lankás ösvényen haladtunk. Az összes többi tanúhegy és a Balaton csodás látványát nehéz felejteni.