Megrázó videót tett közzé a Facebookon Sinead O'Connor

A Nothing Compares To You sláger előadójánál évekkel ezelőtt bipoláris zavart diagnosztizáltak, erről már néhányszor beszélt, de ennyire kétségbeesetten még sosem kiáltott segítségért - írja a BorsOnline . Rajongói attól féltik, hogy öngyilkos lesz.

Teljesen egyedül vagyok, senki sincs az életemben, kivéve a pszichológusomat, aki a világ legédesebb embere, és azt mondja, hogy én vagyok a hőse. Ez az egyetlen dolog, ami jelenleg életben tart. Ez elég szánalmas

– vallotta be sírva Sinead.