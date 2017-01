Mégsem lesz egyszerre rendező és főszereplő Ben Affleck

A 44 éves amerikai filmsztár a Warner Bros. filmstúdióval közös közleményben jelentette be hétfőn, hogy a korábbi tervektől eltérően nem lesz egyszerre a rendezője és a főszereplője is a következő denevéremberes filmnek, amelynek nincs még munkacíme és bemutatási időpontja sem.



"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem láthatom el mindkét feladatot az elvárt szinten. Vannak figurák, amelyek különleges helyet foglalnak el rajongók millióinak szívében. E szerep koncentrációt, szenvedélyt és a tőlem telhető legjobb teljesítményt várja el" - írta a színész.



A filmstúdió közölte, hogy teljes mértékben támogatja Ben Affleck döntését, továbbra is számít rá a produkció főszereplőjeként, és új rendezőt keres a projekthez.



Az Oscar-díjas színész a Batman Superman ellen - Az igazság hajnala című, tavaly márciusban bemutatott filmben debütált a denevérember szerepében, a jelmezt azonban magára ölti a Az Igazság Ligája című, novemberben a mozikba kerülő akciófilmben is, amelyben Superman és Wonder Woman oldalán küzd a Földet fenyegető katasztrófa ellen.