Megszámlálhatatlan moszkitóval zárták egy üvegdobozba David Beckhamet

David Beckham egykori brit futballsztár a malária elleni küzdelem új brit kampányfilmjében szerepel.A kampányt A maláriának pusztulnia kell - hogy milliók élhessenek szlogennel hirdette meg a Malaria No More UK brit közhasznú szervezet. Beckham a vezetőség tagjaként és a UNICEF jószolgálati nagyköveteként csatlakozott a kezdeményezéshez.A rövidfilmben Beckham egy üvegdobozban áll, amelyet kívülről szép lassan ellepnek a moszkitók. A látványos bemutató arra utal, hogy a malária terjedéséért a fertőzést a véráramba eljuttató szúnyogok a felelősek.A videó arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben vannak, akik védetten élnek, a Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente mintegy 445 ezer ember halálát okozza a malária. "Ez teljességgel elfogadhatatlan" - fogalmazott közleményében Beckham.A maláriának pusztulnia kell című kampány elsősorban a Brit Nemzetközösség vezetőit célozza meg üzenetével, hogy a Nagy-Britanniát és egykori gyarmatait magában foglaló országcsoport mindent kövessen el a halálos betegség megszűntetésére.Az Egészségügyi Világszervezet tavaly figyelmeztetett rá, hogy a malária visszaszorítása elleni küzdelem lelassult, mivel jelentősen csökkent pénzügyi támogatása, és sokan már úgy gondolták, hogy a betegség nem is jelent akkora fenyegetést.A WHO legutóbbi maláriajelentése szerint 2016-ban 91 országban 216 millió ember fertőződött meg malária-vírussal, tehát az előző évihez képest 5 millióval nőtt az esetek száma. A malária halálos áldozatai túlnyomó többségben a Szaharától délre fekvő afrikai térségben élő 5 éven aluli gyermekek voltak.