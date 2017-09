Megszületett a döntés Demcsák Zsuzsa ügyében

- írta kiDemcsák Zsuzsa.Demcsák Zsuzsát a Bors információi szerint kedden először reggel tízre, aztán délután négy órára várták az ATV-székházba, hogy a csatorna vezérigazgatójával, Németh Szilárddal és annak stábjával leüljön, és átbeszéljék az elmúlt napok történéseit, illetve következményeit. A műsorvezetőnő nem jelent meg egyik időpontban sem. A Bors úgy értesült, hogy mindannyiszor telefonon mondta le a találkozókat. Demcsák Zsuzsa péntek reggel egészen szokatlan interjút vezetett le a Start című műsorban, Szanyi Tibor MSZP-s politikussal. Demcsák beszéde akadozó volt, sem a súgógépet sem a saját jegyzeteit nem tudta elolvasni… Szemmel látható volt, hogy valami nagyon nincsen rendben vele. A műsor után a csatorna vezetése azonnali hatállyal felfüggesztette és belső vizsgálatot indított ellene, melynek idejére eltiltották a további képernyős munkáktól.Az eset nagyon rosszkor jött a műsorvezetőnőnek, akinek karrierje egyik csúcspontja lett volna, ha a reggeli műsor vezetésével párhuzamosan beülhetett volna az Egyenes beszéd műsorvezetői székébe oda, ahol Kálmán Olga ült egykoron. Karrierjének íve azonban ezen a ponton is megbicsaklott…A Bors úgy tudja, hogy a keddi botrány után Demcsák Zsuzsa egyetlen módon őrizhetné meg a méltóságát, ha sikerülne elérnie a munkaadójánál, hogy közös megegyezéssel távozzon a tévétől.– Mintha semmit sem érzékelne abból a bajból, amibe keverte magát – mondja a Borsnak Demcsák egyik munkatársa – A Facebook-oldalára azt írta ki kedden reggel, hogy nemtelen támadások érik őt, a pénteki állapotát pedig azzal magyarázta, hogy családi problémái vannak, és egyébként is keveset pihent az elmúlt időszakban. Áprilisban mondott fel a TV2-nél, és szeptember másodikán kez­dett az ATV-ben. Volt ideje pihenni, legalábbis lett volna…A történet egyébként elképesztő érdeklődésre tett szert a tévénézők és újságolvasók között, jelenleg például a YouTube legnézettebb hazai videója is Demcsák Zsuzsa nevéhez fűződik, a péntek reggel rögzített Szanyi-féle beszélgetés kedden este 700 000 letöltésnél járt , ezzel ez idő alatt megelőzte az összes hazai zenekar és előadó nézettségét. (Az ATV vi­deóinak átlagos nézettsége 600-1000 között van)Találtunk egyébként egy másik furcsa interjút is Demcsák Zsuzsától. A műsorvezetőnő szeptember nyolcadikán látta vendégül Juhász Pétert, az Együtt elnökét. A beszélgetés alatt itt is furcsán viselkedett, a tekintete és a mozgása is szokatlanul széteső, tétova volt. Ebből az interjúból azonban – bár nagyon hasonlított a Szanyi-féle interjúhoz – nem lett botrány.Megkerestük az ügyben Demcsák Zsuzsát, de lapzártánkig nem vette fel a telefonját, és természetesen válaszokat szerettünk volna az ATV-től is.– A vizsgálat még nem zárult le – nyilatkozta szűkszavúan Németh Szilárd a Borsnak.