Megszületett Pál Dénes kislánya

Már megszokhattátok tőlem, hogy életem minden jelentős mozzanatát örömmel osztom meg veletek, legyen az egy szakmai történés, egy boldog pillanat vagy akár egy dal sikere. Ha viszont a magánéletemről van szó, általában szűkszavúan fogalmazok. Vannak azonban pillanatok, amiket az ember sosem felejt el, ezek örökre rögzülnek az élet szalagjára és sosem kopnak meg. Ilyen elképesztő pillanat volt számomra, amikor megtudtam: APA leszek!"

Pál Dénesről elmondható, hogy nem a magánéletétől harsog a sajtó. A 2012-es The Voice – Magyarország hangja és a 2014-es Sztárban sztár nyertese azonban néha tesz kivételt, és megosztja rajongóival életének nagy pillanatait is.Így tett április elején is, amikor egy tudata ország-világgal az örömhírt, hogy kedvesével gyereket várnak.Akkor így fogalmazott:Az idő pedig szinte elröppent, és már arról az örömről számolt be az énekes, hogy világra jött a kislány, Pál Panna Róza!