Megszűnt a nyomozás Nótár Mary ügyében

Megszüntette a rendőrség a nyomozást, amit Nótár Mary korábbi menedzsere, Lakatos Róbert és családja ellen folytatott a hatóság, miután a mulatós sztár azzal vádolta meg, hogy az fogva tartotta a házában - írja a Bors – Anyagi nézeteltéréseink voltak korábban, több forrásból nem kaptam meg több százezer forintot a fellépéseim után, és szerettem volna új szerződést kötni a menedzseremmel. Eljöttem hozzájuk, de nem engedtek ki. A gyom­rom is görcsbe rándult, amikor átléptem a küszöböt. Borzasztó érzés volt bemenni megint abba a házba, ahonnan engem nem engedtek ki, és megráncigáltak – magyarázta 2017. december 1-jén a Borsnak Mary, amikor a rendőrség a volt menedzser házánál szembesítést rendelt el. Valószínűleg ezután értékelték a bizonyítékokat, és döntöttek az ügy megszüntetése mellett.– Bűncselekmény hiányában megszűnt végre ez a csúnya ügy. Nagyon nagy elégtétel ez a családunknak – mondta a Borsnak Lakatos Róbert, aki korábban a mulatós sztár menedzsere volt. A férfi elmesélte azt is, hogy négyszer hosszabbították meg a nyomozást, és az egész családját megviselte az elmúlt másfél év hercehurcája.– Lépten-nyomon azt kérdezgették tőlünk, hogy igazak ezek a hírek, Maryt tényleg fogva tartottátok? A fiamat annyira mélyen érintette lelkileg az eset, hogy emiatt egy évre felfüggesztette a tanulmányait, és nem járt be a jogi egyetemre. A családunk mindig becsülettel és normálisan intézte a dolgait.Erre Mary egyszerűn ránk akarta fogni ezt a mocskos hazug dolgot. Egyszerűen csak azért, hogy a közvélemény előtt befeketítve minket, arra tudjanak hivatkozni a bíróságon, hogy azért mondta fel a szerzôdését, mert bűncselekményt követtünk el – mondta Lakatos.A Bors tegnap is megkereste az énekesnőt. Nótár Mary és ügyvédje csalódott, és nem hagyják annyiban. Újabb nyomozást követelnek az igazuk bizonyítására.– Számtalan olyan hibát tartalmaz ez a megszüntető határozat, ami arra enged következtetni, hogy nem megfelelően értékelte a nyomozó hatóság a bizonyítékokat. Elsősorban a testi sértéssel kapcsolatban vizsgálódott a rendőrség, a személyi szabadság korlátozásáról szinte semmit nem is írtak.Az mintha kimaradt volna az egész eljárásból, hogy ott mi és hogyan történt. Nyolc napon belül nekünk lehetőségünk van panasszal élni, és mi élni is fogunk vele. A nyomozás folytatását és vádemelést fogunk kérni. Tehát mindenképpen megyünk tovább – nyilatkozta dr. Kovács Attila.