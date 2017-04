Megtrollkodta a rajongóit a Jurassic World sztárja

Rendszeresen posztolja, hogy mit eszik. A rajongók meg olyan kommenteket fűznek a képekhez, hogy ahhoz képest, amennyit táplálkozik, meglehetősen sovány. Az egyik odáig merészkedett, hogy azt állította, úgy néz ki, mint egy csontváz. Pratt sem volt rest: legközelebb egy dinócsontváz fejét posztolta azzal a megjegyzéssel, ez az új szelfije. Aztán meg is magyarázta, miről van szó: "Attól még, hogy férfi vagyok, nekem is fáj, ha kicikiznek a súlyom miatt. Hogy visszavágjak, itt egy új szelfi magamról. Egészséges testsúly: negyed tonna, a testzsírszázalék pedig nulla. Na most megkaptátok."



A Jurassic World 2-t már forgatják Londonban, Pratt mellett természetesen visszatér Bryce Dallas Howard is, aki szintén sokat posztolgat, de nem arról, hogy mit eszik, hanem hogy hogyan halad a forgatás.



(Jurassic World 2 – hazai bemutató 2018. június)