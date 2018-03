Megújul A Nagy Duett zsűrije

Csobot Adél, Kollányi Zsuzsi, Marcellina, Tóth Andi, Wolf Kati, Gergely Róbert, Gönczi Gábor, Horváth Tamás, Szabó Ádám és Takács Nikolas párjaikkal már elkezdték a közös munkát, hogy minél szórakoztatóbb produkcióval lépjenek A Nagy Duett színpadára. Kasza Tibi zsűritagként a hatodik évadban két új társat kap maga mellé Nagy Adri és Pápai Joci személyében.



„Én is izgatottan várom az első adást, akárcsak a színpadra lépő énekesek, hogy az amatőr párjaikról ne is beszéljek. Sosem voltam hasonló szerepben, úgyhogy nagy kihívás számomra, hogy ezúttal a zsűriszékben ülök. Azt gondolom, hogy nem árulok el titkot azzal, hogy nem én leszek a zsűri legszigorúbb tagja, inkább a humor oldaláról fogom megközelíteni a produkciókat" – mondta Nagy Adri. – „Tibivel és Jocival nagyon jó viszonyban vagyunk, szerintem hasonló a humorunk is, úgyhogy biztos vagyok benne, jól kiegészítjük majd egymást" – tette hozzá.



„Nem szeretném komolyra venni a zsűrizést, ahogy a Sztárban Sztár műsorában, itt is nagy hangsúlyt fektetek majd a humorra. A nagy pillanatokat és az erős érzelmeket persze szeretném mélyen megélni, de alapvetően buliként fogom fel a feladatot, aminek nagyon örülök. Szereplőként izgulós típus vagyok, de most nincs lámpalázam, ezúttal nem én leszek versenyhelyzetben és önmagamat adhatom" – mesélte Pápai Joci.



„A Nagy Duett a televíziós karrierem első fontos műsora, így mindig különleges marad a szívemnek, mondhatni, együtt nőttem fel a műsorral. Mindegyik zsűri más és más volt, de mindenkivel nagyon jó volt együtt dolgozni. Adrival és Jocival jóban vagyunk a magánéletben is, így biztos vagyok benne, hogy ezúttal is családias, csipkelődős, vicces lesz a hangulat, és szórakoztató pillanatokban nem lesz hiány. Alig várom, hogy elkezdődjön a hatodik évad" – árulta el Kasza Tibi.



A TV2 showműsorában ezúttal is a nézők és a háromtagú zsűri dönt a hírességek sorsáról, a szavazás azonban változik. A produkciók alatt a nézők 1-10-ig pontozhatják a párosokat a TV2 Live applikáció segítségével, majd a zsűri is kiosztja pontjait. A két legkevesebb pontot gyűjtő páros közül az esik ki, akire kevesebb voks érkezik a műsor végi extra szavazáson.