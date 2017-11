Megújulhat Budapest egyetlen jódos-sós fürdője

A főváros egyetlen jódos-sós fürdője 12 éve zárt be, most új medencékkel, fürdőépülettel és szolgáltató egységekkel bővülhet - számolt be a magyarepítok.hu A portál arról is beszámol, hogy nem csak hogy megújul a 12 éve elhanyagoltan álló épület, hanem 4300 négyzetméteres új épülettel is kibővül.

A Budapest XX. kerületében található intézményben a strandot 2001-ben, a gyógyfürdőt 2005-ben zárták be veszteséges működése miatt. A csaknem egy évtizede pusztuló gyógyfürdő területét értékesíteni akarták, s ha ez sikerült volna, ma lakópark vagy bevásárlóközpont állna a helyén.A TED-en megjelent a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő rekonstrukciójára és bővítésére kiírt közbeszerzés szerint a 25 ezer négyzetméteres telken a felújítandó fürdőépület alapterülete 1200 négyzetmétert tesz ki. Emellett megépül egy új fürdőépület is 4300 négyzetméternyi hasznos alapterülettel.A felújított állapotában a kiírás szerint 14 medencéje lesz a fürdőnek, az épületben 11, míg a külső térben 3 medence üzemel majd.