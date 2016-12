Megújult a Facebook

Néhány hete már meglepték a világot: a harmincöt karakternél rövidebb bejegyzéseket jóval nagyobb betűtípussal jelenítik meg a hírfolyamban.Most ennél is merészebbet léptek. Szöveges bejegyzéseinket tetszőleges színnel hátterezhetjük -A bejegyzés írása alatt megjelennek színes körök. Azokra kattintva kiválaszthatjuk a nekünk tetszőt, sőt, árnyalatot is adhatunk neki.A funkció egyelőre csak az Android-készülékeken működik, de rövidesen érkezhet IOS-re is.