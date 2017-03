Megújult díszlettel jön az Ízes élet második évada

Március 6-tól a Super TV2-n jelentkezik az Ízes élet új évada. A megújult díszletben forgatott gasztro-műsor legújabb epizódjai Marton Adrienn és Pataky Péter vezetésével továbbra is a legújabb konyhai trendeket, recepteket és trükköket mutatja be.



Az Ízes élet nem egy klasszikus főzőműsor, sokkal inkább egy életforma a konyhában. Bizonyára nem véletlen, hogy az étel és az élet szavak betűi ugyanazok. Az Ízes élet új évadában továbbra is Marton Adrienn ételstylist, és Pataky Péter séf ragad fakanalat, hogy újabb recepteket és konyhai trükköket mutassanak meg a nézőknek.



„Megújult díszletben, egy szép tágas konyhában kezdtük el forgatni az Ízes Élet legújabb évadát, nagyon jól érezzük magunkat az új környezetben. Ami azonban változatlan, hogy Adrienn az egy kicsit egészségesebb vonalat képviseli a receptjeivel, én pedig a magyaros vonalat, de megígérhetem, hogy azért mindketten okozunk majd meglepetéseket. Érdemes velünk tartani" – árulta el Pataky Péter.



Az Ízes élet új évadában hétfőtől csütörtökig Adrienn és Péter felváltva várják a nézőket, míg péntekenként együtt főznek majd.



„Egy álmom vált valóra, amikor tavaly szeptemberben az Ízes Élet háziasszonya lehettem. Idén márciustól a stúdió és a konyha is megújult, így egy kicsit izgalmasabb környezetben folytatjuk a munkát. Péterrel nagyon jóban vagyunk a műsoron kívül is, így a hosszabb szünet után ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk. Nagyon jó érzés vele együtt dolgozni, sokat viccelődünk, nevetünk, hecceljük a másikat, így igazán élvezetes a munka. Persze azért a 12 órás forgatások végére jól kifáradok, de minden egyes pillanat megéri. Az egészséges életmód elkötelezett híveként nagyon fontos számomra, hogy mindig minőségi és persze finom ételek kerüljenek a családi asztalra, így a jövőben is a tőlem megszokott egészséges fogásokat mutatom meg a nézőknek. Péter a hagyományos, magyar ételek nagy kedvelője, így a hazai konyha elkötelezett hívei sem maradnak receptek nélkül" – mesélte Marton Adrienn.



Az Ízes élet premier epizódjai március 6-tól hétköznap reggelenként 7:30-tól láthatók a Super TV2 műsorán, melyek a Chili TV-n esténként 20:45-től kerülnek képernyőre.