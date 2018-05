Megválasztották az ország legjobb szakállát

Május 5-én, a Tattoo Majális alprogramjaként került megrendezésre Magyarország első szakáll szépségversenye, A Nagy Szakállverseny. A pénzdíjas versenyre több mint százan jelentkeztek, az elődöntőből húsz versenyző jutott tovább, majd a zsűri a legjobb ötből választott győztest.



A legjobbnak Bogláry Bence Richárdot ítélték. A 25 éves csepeli dohánybolti eladó és alkalmi tánctanár nagyon komolyan veszi az arcszőrzetét.



"Nagyon figyelek a szakállamra. Napi legalább két órát foglalkozom vele: olajozom, fésülöm, mosom, igazítok rajta, mert nem szeretném, hogy igénytelen szakáll látszatát keltse. Kéthetente borbélyhoz is járok, hogy mindig tökéletesen nézzen ki" - mondta a A Nagy Szakállverseny győztese, aki nem is olyan régen kezdett bele a szakálla növesztésébe.



"Négy éve nem láttam az arcomat, de a mostani szakállam csak két éve nő. Azért kezdtem bele annak idején, mert nem szerettem borotválkozni, mindig megvágtam magam. Emellett szerintem a szakáll egy hihetetlenül erős férfias karakterjegy, amire nagyon büszke vagyok" - tette hozzá Bogláry Bence Richárd, aki pénznyereménnyel és tárgynyereményekkel is gazdagabb lett a hétvégén, mások mellett a Tankcsapda saját szakállolajából is kapott.



A Tattoo Majális szervezői úgy döntöttek, hogy az erős kezdés után nem hagyják annyiban a szakállverseny szervezését: hagyományteremtő céllal jövő májusban is keresik majd az ország legjobb szakállát.