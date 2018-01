Megvan hazánk legszexibb férfija

Dombóvári versenytársai

Kilencen szálltak versenybe a címért, a legtöbb szavazatot végül Dombóvári István kapta. Dombi már az első nap elhúzott tőlük, de azóta se akarja elhinni, hogy valóban szexi lehet a nők szemében.

Dombóvári István nyerte a szavazást. Fotó: DFP

– Éreztem a poénfaktort az egészben, és ezen jól tudtam szórakozni – mondja Dombi. – Azt nem fogják nekem bevallani, hogy poénnak raktak bele vagy komolyan gondolták. Én azért magamban el tudom dönteni. De az, hogy mellém állt az ország, és nem hagyták, hogy ne én nyerjem meg, nagyon nagy dolog – neveti el magát.Érdekes, az meg sem fordul a fejében, hogy a nők szexi pasinak tarthatják őt is.

– Nem tudjuk, hogy mi a szexi. Az, amit sugall nekünk a világ, a divatlapok, az újságok, a filmek? Azok a férfiak mind ugyanúgy néznek ki. Ecsetre fésült haj, kortól független favágószakáll és évszaktól független nyaksál. Mindenki úgy akar más lenni, hogy pont úgy néz ki. Ha ez a szexiség, akkor nem vagyok az. De ha azt nézzük, hogy engem mindig szeretett valaki, mindig bejöttem valakinek. Hogy húsz­éves koromtól egyetlen napot nem töltöttem párkapcsolat nélkül, mert mindig volt, akinek én voltam a szexi. Ha így nézzük, akkor az is lehet, hogy komolyan gondolták. Őszintén, mi lett volna abban a pláne, ha a szexi férfi szavazást egy szexi férfi nyeri?Dombinak természetesen most is van barátnője, aki nagyon örült szerelme sikerének.