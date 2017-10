Megvan, hol mutatják be A Viszkist

Négy magyar mozifilm és egy animáció szerepel a napokban zajló varsói filmfesztiválon, ahol péntek délután lesz Antal Nimród A Viszkis című alkotásának világpremiere - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel.Az összegzés emlékeztet arra, hogy a lengyel főváros nemzetközi filmfesztiválja egyike a producerek nemzetközi szövetsége (FIAPF) által A-kategóriásnak minősített 15 seregszemlének a berlini, a cannes-i, locarnói és a velencei mustra mellett.A magyar mozikban november 23-tól látható Viszkis-film "egy izgalmas élet látványos, vad üldözésekkel, akciójelenetekkel teli története - úgy, ahogy csak az immár legendás Kontroll és a Predators - Ragadozók rendezője, Antal Nimród tudja elmesélni" - olvasható a közleményben.

A filmalap tájékoztatója emlékeztet arra, hogy 2003-ban Antal Nimród első mozifilmje, a Kontroll már szerepelt a varsói nemzetközi filmfesztiválon és el is nyerte a fesztivál közönségdíját.Az idén 63 ország részvételével megrendezett és mintegy 200 alkotást felvonultató filmünnep szervezőinek tájékoztatása szerint elővételben először A Viszkis című film vetítésére fogytak el a jegyek. A Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán és Klem Viktor főszereplésével készült film producere a Kontrollt és a Kincsem című filmsikereket jegyző Hutlassa Tamás volt.A varsói filmfesztiválon az elsőfilmek versenyében mutatkozott be Politzer Péter Férfikor című alkotása. Műsoron volt a Kút és az Aurora Borealis - Északi fény, valamint a Néhány szó című 8 perces animáció is.