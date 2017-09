Megvan, mikor kerül a mozikba a John Wick harmadik része

Korábban is lehetett tudni, hogy folytatást kap a sikerfilm, de most már pontos dátumot is megadtak, mikor kerül a mozikba a John Wick újabb része.

(Birth.Movies.Death.) Még sokat kell várni a John Wick-sztori folytatására: a John Wick: 3. felvonáskerül a mozikba. Nem olyan rég jelentették be , hogy egy spin-off sorozat is készül a Wick-unviverzumból The Continental címmel, ami a bérgyilkosok otthonául szolgáló szállodaláncra fog fókuszálni. A rajongók reménykedhetnek, hogy még az újabb mozifilm előtt érkezik a sorozat, így nem kell sokat nélkülözniük Keanu Reeves gépfegyverpornóját.