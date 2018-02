Megvannak A Dal 2018 első elődöntőjének fellépői

Az első elődöntőben lép fel Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Gulyás Roland (H Y P N O T I Z E D), a Ham ko ham (Bármerre jársz), Heincz Gábor BIGA (Good Vibez), Knoll Gabi (Nobody To Die For), a Leander Kills (Nem szól harang), Maszkura és a Tücsökraj (Nagybetűs szavak), a SativuS (Lusta lány) és Süle Zsolt (Zöld a május).



A három válogatóból tizennyolcan kerültek be a két elődöntőbe, amelyek február 10-én és 17-én lesznek láthatók a Duna Televízióban és a Duna Worldön. A két adásból 4-4 dal jut tovább a február 24-i döntőbe, közülük kerül majd ki A Dal 2018 nyertese, így eldől, kié lesz Magyarország legjobb dala. Az első elődöntőben kiderül, hogy a 30 induló közül ki lesz A Dal 2018 Felfedezettje.



A közönség idén újra online szavazáson döntheti el, hogy melyik feldolgozás kapja A Dal 2018 Akusztik fődíját. A nyertes a Petőfi Akusztik jóvoltából 52 perces önálló koncertlehetőséget kap, amelyet rögzít és műsorára tűz a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV. Az akusztikus feldolgozások már elérhetőek A Dal 2018 hivatalos oldalán. Szavazni adal.hu "Akusztik" menüpontjában február 21-én, szerdán éjfélig lehet.