Megvannak a dátumok, amikor a mozikba kerülnek az Avatar következő részei

Az utolsó információ az volt a filmekkel kapcsolatban - amelyeknek összes részét egyszerre tervezik leforgatni -, hogy augusztusban megkezdik a felvételeket. Azóta hatalmas volt a csend a produkció körül. 24.hu szúrta ki, hogy most váratlanul bejelentették az összes rész amerikai mozikba kerülésének napját az Avatar Facebook oldalán.Tehát a jelenlegi tervek szerint az Avatar 2-t 2020. december 18-án, az Avatar 3-at 2021. december 17-én, az Avatar 4-et 2024. december 20-án, az Avatar 5-öt pedig 2025. december 19-én fogják bemutatni az amerikai mozikban.A folytatások cselekményét továbbra is homály fedi, ugyanakkor az alapfilmben a főszereplőket játszó Sam Worthington (Jake Sully) és Zoe Saldana (Neytiri) garantált visszatérése mellett állítólag Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine) és Stephen Lang (Miles Quaritch ezredes) is benne lesz a produkciókban. Ha nem is mindegyikben, de némelyikben - írják.