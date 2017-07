Megverte a kereskedelmi televíziókat az M4 Sport a Vizes VB két hetében

A magyar úszósport, Magyarország és a nézők mellett az M4 Sport is a Vizes VB nyertese lett az utóbbi két hétben: ugyan az M4 Sport nem versenytársa a nagy kereskedelmi adóknak, de a csatorna a teljes népességben, a 18-49 korosztályban, külön a férfiak között, és a 18-49-es férfiak között pedig utcahosszal megelőzte mindkét hazai kereskedelmi főcsatornát., azonban a látványos megnyitó- és záróünnepséget az M4 Sport mellett a Duna TV és a Duna World is élőben adta. A Vizes VB eseményeire a megnyitó és záróünnepséggel együtt (Dunán és Duna Wold-ön is) 5 millió 420 ezer fő kapcsolt legalább egy perc erejéig, ami a népesség 62,1 százalékát jelenti.A 2017. július 14-én 21:06 perc és 23:10 perc között zajló, több mint kétórás megnyitót három csatorna közvetítette élőben: az M4 Sport, a Duna TV és a Duna World., ami a megnyitó idejében tévénézők 27,2 százalékát jelenti. Legtöbben, 528 ezren az M4 Sport csatornán követték az eseményt, 245 ezren a Duna csatornán, és 104 ezren pedig a Duna World csatornán látták a látványos megnyitót.A Vizes Vb alatt - a várakozásoknak megfelelően - jelentősen emelkedtek az M4 Sport nézettségi eredményei. Naponta több mint kétszer annyian kapcsoltak az M4 Sport csatornára (átlagosan 2 millió 138 ezer fő, a népesség 24,5 százaléka), mint az első félévben,. Az M4 Sport közönségaránya a Vizes VB 17 napjának átlagában 9,9 százalék volt (teljes nap, 4+).

Az eseménysorozat lezárásaként rendezett záróünnepség július 30-án 22-tól zajlott. Az egy és háromnegyedórás ünnepséget is élőben közvetítette a három csatorna: az M4 Sport, a Duna és a Duna World. A három csatornán együtt 497 ezren nézték az ünnepséget, ami az ünnepség idejében tévénézők 18 százalékát jelenti.A legnézettebb események természetesen a magyar vonatkozásúak voltak. A három legmagasabb nézettséget elért esemény a férfi vízilabda válogatott mérkőzései:E mellett a döntő idén a teljes televíziós piacon is a harmadik legnézettebb lett, a teljes népesség körében (olyan toplistán, ahol minden műsor csak a legnézettebb adásával szerepelhet). A toplista további helyeit az úszás különböző futamai vagy eredményhirdetései foglalják el.