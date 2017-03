Megvizsgálták, hogy mire kattan a nő

A jelen fogyasztója egész életét az online térben éli, a megváltozott felhasználói szokásokhoz pedig a digitális platformok és a hirdetőik is folyamatosan alkalmazkodnak. Az NLCafé szervezésében megvalósult Mire kattan a nő? - Nők a digitális térben konferencián szakemberek osztották meg az érdeklődőkkel a sikeres tartalommarketinggel kapcsolatos tapasztalataikat.Hogyan szólíthatjuk meg a 21. század női fogyasztóját? Mire kattint a fokozatosan tudatosságra ébredő vásárló abban a korban, amikor a direkt hirdetések és klasszikus reklámok már egyre kevésbé érik el céljukat?A cybertér legjobb szakértői – a legnépszerűbb online női magazinok főszerkesztői, vloggerek, valamint sikeres brandek képviselői – avatták be a közönséget munkájuk részleteibe.

Pácsonyi Daniella, a legnagyobb hazai női portál főszerkesztője a szórakoztató és értékteremtő tartalmak egyensúlyában látja az eredményes kampányok titkát, a márka fő értékeinek megtartása mellett. „Napi 400.000 olvasó látogatja az oldalunkat, akiknek a nagy része kikapcsolódni szeretne. Nem szégyen könnyed tartalmakkal kielégíteni a userek igényeit, de fontos, hogy ezeket az ún. „rövidtávfutó" cikkeket „hosszútávfutó" anyagokkal egészítsük ki. Olyan témákkal, amikben hiszünk, és amik ugyan nem eredményeznek azonnal kiugró elérést, viszont hónapokkal később is megtalálják a célközönségüket a virtuális térben. A hirdetőink kampányai esetében is ezt tartjuk szem előtt, illetve, hogy biztosan illeszkedjen az NLCafé profiljához és értékrendjéhez."Az észak-amerikai trendekhez most kezd felzárkózni Magyarországon a tartalommarketing lehetőségeinek kihasználása, az ügynökségek és az ügyfelek még jóval kisebb %-a él a kínálkozó eszközökkel, mint a tőlünk nyugati piacokon. Rusvai Richárd, a CM Sales digitális értékesítési igazgatója növekvő tendenciára számít, a legnagyobb potenciált pedig az egyre népszerűbb blogok/vlogok bevonásában látja. „A statisztikák szerint a nők online tevékenységének már jelentős részét a blogok és videós tartalmak fogyasztása teszi ki. Az olvasók által hitelesnek tartott influencerekkel való együttműködés esetében a minőségi tartalom mellett nagyon fontos, hogy a számunkra valóban fontos usereket érjük el" – árulta el a szakember, aki esettanulmányként egy ismert sütési alapanyagokat gyártó vállalat és népszerű gasztrobloggerek sikeres kooperációját mutatta be.

A konferencia résztvevői a médiaelemzéssel foglalkozó Neticle Technologies Kft. marketingmenedzserétől, Orosz Györgyitől, a Hősök Tere civil kezdeményezés ügyvezetőjétől, Viszkok Fruzsina vloggertől, és Balatoni Zsófiától, az Uniomedia ügyvezető igazgatójától hallgathattak meg további előadásokat. Az online női magazinok kerekasztal-beszélgetésének meghívottjai pedig D. Tóth Kriszta (WMN), Pácsonyi Daniella (NLCafé), Rácz Brigitta (Femina); Sákovics Diana (Dívány) és Hering András (Nosalty) voltak.