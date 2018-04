Megyeri Csilla Gergely Robinak: Most már tudom, miért estünk ki - videó

Ismét vendégül látta a Bors Nagy Duett Backstage az énekes vetélkedő kiesőit. Sajnos vasárnap Megyeri Csilla és Gergely Róbert párosa búcsúzott a műsorból, akik hétfőn már bent is ültek stúdiónkban, hogy megosszák velünk a kieséssel kapcsolatos gondolataikat. Gergely Róbert rögtön azzal indított, hogy bár eddig üres volt a naptára, pont erre a hétre jelentette be a stábnak: bizony lesznek elfoglaltságai, így nehezebben tud részt venni a felkészüléseken. Csilla le is csapott a kijelentésre:

Akkor megvan, miért estünk ki.

kép: BorsOnline

