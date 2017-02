Az új first lady, Melania Trump megtartja a fehér házi zöldségeskertet, amelyet az egészséges táplálkozásért küzdő elődje, Michelle Obama hozott létre.



"Mint anya és mint az ország first ladyje, Mrs. Trump megőrzi és fenntartja a fehér házi kerteket, különösen a first lady konyhakertjét és a rózsakertet" - fogalmazott a CNN-hez eljuttatott közleményében Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump vezető tanácsadója. Mint hangsúlyozta, "a kertészkedés a gondoskodás alapjaiba vezet be minket, megtanít az élőlények evolúciójára, miközben arra ösztönöz, hogy tápláljuk elménket, kapcsolódjunk ki és erősítsük a testünket".



A kertek termése nemcsak a Fehér Ház lakóinak asztalára kerül, a fölösleget helyi nonprofit szervezeteknek adományozzák. Októberben ki is bővítették a konyhakertet, gondozását pedig átadták a Nemzeti Park Szolgálatnak 2,5 millió dollárnyi magánfinanszírozást biztosítva.



A Fehér Ház mellé az 1800-as években telepített először zöldségeskertet az akkori first lady, Abigail Adams. Thomas Jefferson elnök később gyümölcsössel, Andrew Jackson pedig üvegházzal bővítette ki. Az üvegház áldozatul esett a nyugati szárny építésének, de a második világháború után Eleanor Roosevelt tovább bővítette a kertet. Bill Clinton elnöksége idején tetőkert is épült. A déli gyepen kialakított fehér házi kert jelenlegi formáját Michelle Obama felügyelete mellett nyerte el, az akkori first lady 2009-től maga gondozta a kertet, amelyben még méhek is élnek.