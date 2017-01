Melania Trump szülővárosában is tartanak rendezvényeket

Különböző rendezvényeket tartanak Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatása alkalmából felesége, Melania Trump szülővárosában, Sevnicában a hétvégén - közölte a szlovén sajtó pénteken.



Több mint száz vendéget várnak a beiktatás napján egy jótékonysági estre a Dolnisek étterembe, amelynek tulajdonosa, Mitja Dolnisek a sevnicai Rotary Club elnöke. A vendéglőben szlovén és amerikai ételeket szolgálnak majd fel, a meghívottak között lesz többek között Srecko Ocvirk polgármester és számos újságíró is.



A vendégek már délután gyülekeznek, és élőben követhetik az amerikai elnök beiktatását egy kivetítő vásznon. Ez alkalomra pattogatott kukoricát és sevnicai szalámit kínálnak a szervezők.



Egy olyan étteremről van szó, ahová szívesen jártak Melania szülei, Amalija és Viktor Knavs. A Knavs család fenntartotta ugyan családi házát Sevnicában, de ideje nagy részét már New Yorkban tölti.



A polgármester a Planet TV kereskedelmi csatornának azt mondta: bízik abban, hogy az új first lady jótékony hatással lesz Szlovénia, valamint a város turisztikai és egyéb kínálatára. Hozzátette, hogy azok a külföldi újságírók is megváltoztatták véleményüket, akik az amerikai kampány alatt készítettek riportokat a városról, amelyet úgy próbáltak meg bemutatni, mint valami kommunista hagyatékot, tönkrement iparral. Most viszont valóban érdeklődnek az itt élő emberek és a táj szépsége iránt - hangsúlyozta.



A turisták számára is készül a város. Péteken és a hétvégén idegenvezetők állnak rendelkezésére az odalátogatóknak. A közeli hegyen helyi márkákból és termékekből rendeznek vásárt. Szombaton tárlatvezetés lesz a közeli 12. századi kastélyban és egy új étterem is nyílik az alkalomra. Vasárnap szőlőfesztivált szerveznek a várhegy déli oldalán. A városban egyébként a választások óta kapható Melania Trump nevével fémjelzett palacsinta, pohárdesszert és méz is, ám a legnagyobb médiafigyelmet a Melania-torta kapta, amellyel egy helyi péksége rukkolt elő még tavaly.



A Ljubljanától mintegy 60 kilométerre keletre, a Száva folyó alsó völgyében fekvő Sevnica korábban az iparáról volt híres, ma egyre inkább bővül a turizmus. Az első írásos emlékek a helyről a 13. századból származnak. A települést akkor Liehtenwalde néven említik. A helység 1322-ben piaci jogot kapott, de csak 1952-ben nyilvánították városnak, mindössze 5000 lakossal.