Melania Trumpot sorban utasítják vissza a divattervezők

A divattervezők jó része visszautasította a kérést, hogy Melania Trumpot, a megválasztott amerikai elnök feleségét öltöztesse, ennek nyilvánosan is hangot adtak.



Sophie Theallet New Yorkban élő francia divattervező, akinek vevői között Michelle Obamát is megtalálható, november közepén elsőként hirdetett bojkottot Melania Trump ellen: "a rasszista, szexista, idegengyűlölő retorika, amely a férje választási kampányában előtört, összeegyeztethetetlen azokkal az értékekkel, amelyek az életemet meghatározzák" - indokolta tiltakozását a tervező.



Sokan csatlakoztak hozzá, köztük Marc Jacobs, Derek Lam, Phillip Lim és Christian Siriano.



"Inkább arra fordítanám az energiámat, hogy azoknak segítsek, akik Trumpnak és követőinek áldozatául esnek" - mondta Jacobs a Women' Wear Daily magazinnak.



Az ágazat nagyobb részt hagyományosan a demokratákat támogatja, több cég pénzzel is segítette Trump ellenfele, Hillary Clinton választási kampányát.



Erős érzelmeket vált ki a divat témája. Amikor Stefano Gabbana olasz divattervező örömének adott hangot, hogy Melania Trump szilveszterkor a Dolce & Gabbana egy fekete ruháját viselte, a közösségi hálón a bírálatok kereszttüzébe került.



A divatvilág más nagyságai, köztük Carolina Herrera, Calvin Klein, Diane von Fürstenberg és Tommy Hilfiger ettől eltérő hangot ütöttek meg. "Büszkének kellene lennie annak, aki az új first ladyt és Trump lányát, Ivankát öltöztetheti" - mondta Hilfiger, akinek irodája van a New York-i Trump Towerben.



"Melania ugyanannyi tiszteletet érdemel, mint más first ladyk" - vélte Fürstenberg.



Donald Trump felesége öltözködését valószínűleg kevéssé befolyásolja, melyik divattervező támogatja vagy ellenzi férjét, ugyanis ruháit maga választja és vásárolja az interneten. Stílusa leginkább a gazdag New York-i nőkére hasonlít, egyszerű, nem feltűnő, alakot követő ruhákat hord.



Az eddigi first lady a bevásárlóközpontokban beszerzett darabokat kombinálta luxusruhákkal, gyakran tudatosan választotta kevéssé ismert fekete bőrű tervezők modelljeit.